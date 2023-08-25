Стало известно об уровне трития в радиоактивной воде с «Фукусимы-1» TEPCO: уровень трития в сброшенной с «Фукусимы-1» воде не превышает норму

Фото: Lars Nicolaysen/dpa/Global Look Press

Уровень концентрации трития в радиоактивной воде, сброшенной с японской атомной электростанции «Фукусима-1», не превышает установленной нормы, сообщили представители компании-оператора TEPCO. По данным специалистов, которые приводит РИА Новости, соответствующий показатель фиксировался в диапазоне от 142 до 178 беккерелей на литр.

В результате анализа взятых днем 24 августа проб разведенной воды, которая прошла очистку системой ALPS, было установлено, что концентрация трития в ней находится в пределах установленной нормы в 1500 беккерелей на литр. Анализы морской воды из десяти точек в радиусе трех километров от станции также находятся на уровне ниже, чем установленный TEPCO порог в 700 беккерелей на литр, — рассказали в компании.

Ранее также сообщалось, что экспертизу назначили и в России. Мониторингом загрязнения по поручению Росрыболовства будет заниматься команда специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В самом ведомстве уточнили, что пока серьезных опасений решение японских властей не вызывает.

Сброшенная с АЭС вода использовалась для охлаждения реакторов. Ее общий объем составляет 31,2 тысячи тонн. Действия Японии вызвали протесты со стороны Китая и опасения местных рыбаков, однако премьер-министр Фумио Кисида отказался пересмотреть свои планы.