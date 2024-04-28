Стало известно об отставке главы МИД Таиланда Глава МИД Таиланда объявил об отставке после перестановок в правительстве

Министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукон объявил об отставке на фоне перестановок в правительстве, в ходе которых его отстранили от должности заместителя премьер-министра, сообщает газета The Nation. По словам политика, его решение покинуть пост не связано с кадровыми изменениями в кабинете министров.

Я считаю, что причина моего отстранения от должности заместителя премьер-министра никак не связана с тем, что у меня нет абсолютно никаких достижений, поскольку я предан работе в сфере международных отношений и международной экономики, — сказал Пхиттханукон.

Он выразил уверенность, что перестановки в правительстве Таиланда помогут улучшить управление государством, а также увеличить эффективность защиты национальных интересов. Пхиттханукон поблагодарил премьер-министра страны Сретта Тависин за предоставленную возможность работать в кабмине.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что госсекретаря США Энтони Блинкена могут отправить в отставку в ближайшее время. По словам депутата, американский политик не сможет испортить отношения между Россией и Китаем. Как отметил Журавлев, международная политика руководителя Госдепа заключается «в разрешении вывешивать флаги» движений, признанных в РФ экстремистскими.