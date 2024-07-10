Стало известно об отправке российских детей в КНДР Более 30 российских детей отдохнут в лагере «Сондовон» в КНДР

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

КНДР, Пхеньян

Более 30 российских детей отправятся из Владивостока в лагерь «Сондовон» в КНДР в 2024 году, сообщает RT. Дети проведут там несколько дней — с 22 июля по 2 августа.

Сопровождать детей будут представители России. Воспитанникам также проведут двухдневную экскурсию по Пхеньяну. В турфирме «Восток Интур» отметили высокий спрос на такой отдых. По их данным, по этому вопросу ежедневно звонят по 10–20 российских родителей. Но из-за проверки документов и согласования с северокорейской стороной часть людей отказывается от поездки.

В среднем путевка на 12 дней обходится в 70 тысяч рублей. Воспитанникам предоставляют в лагере трехразовое питание и гарантируют отсутствие острой пищи.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Пхеньян. Вместе с председателем КНДР Ким Чен Ыном он заключил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Путина в КНДР вызвал истерическую и судорожную реакцию у Запада. По словам дипломата, отчасти она объясняется исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну.