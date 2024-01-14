Стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты Береговая охрана Японии: КНДР совершила запуск баллистической ракеты

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР совершила запуск ракеты, сообщает береговая охрана Японии. По предварительной информации, речь идет о баллистическом снаряде. Ведомство направило предупреждение сторожевым кораблям, призвав их не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.

По сообщению Министерства обороны, со стороны Северной Кореи была выпущена, вероятно, баллистическая ракета. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море, — говорится в сообщении.

Береговая охрана уточнила, что северокорейская баллистическая ракета с большой долей вероятности уже упала. Куда именно она могла приземлиться, на данный момент неизвестно.

Последний раз КНДР запускала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18» 18 декабря. Снаряд преодолел свыше тысячи километров, достигнув максимальную высоту в 6518 километров. По данным северокорейских СМИ, ракета «точно попала в намеченную акваторию».

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что запуск ракеты не повлиял на безопасность соседних стран. Руководил испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал в центральном командно-наблюдательном пункте.