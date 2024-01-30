КНДР в третий раз за неделю запустила крылатые ракеты в Желтое море Yonhap: КНДР провела третье за неделю испытание крылатых ракет

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР третий раз за неделю провела пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея. Число испытанных во вторник, 30 января, боеприпасов неизвестно, пишет Yonhap.

Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с США, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи, — цитирует агентство сообщение военного ведомства.

Предыдущие разы испытания проводились 24 и 28 января. Количество выпущенных Пхеньяном крылатых ракет также было неизвестно.

Ранее КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.

В конце ноября Минобороны КНДР сообщило о возобновлении всех военных мер, приостановленных в 2018 году по соглашению с Южной Кореей. В ведомстве заявили, что на Корейском полуострове продолжается «самое острое в мире военное противостояние». Если там из-за «малейшего случайного фактора» случится боевое столкновение, то оно может вылиться в «тотальную войну».

При этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что Пхеньян не ищет войны, однако не намерен ее избегать. По его словам, вторжение даже на «0,001 миллиметра» с Юга будет расцениваться как провокация войны.