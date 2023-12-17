КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Высота, дальность и скорость полета ракеты не называются.

Запуск подтвердили в Министерстве обороны Японии, передает телеканал NHK. В настоящее время военные изучают информацию о возможном влиянии пуска на японское государство. В КНДР сообщения о запуске баллистической ракеты пока не комментировали.

Предыдущий запуск КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря оказался неудачным. По некоторым данным, ракету запустили из района Сунан в Пхеньяне.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» призвали к полной и необратимой утилизации баллистических ракет КНДР. Члены G7 также выступили за ликвидацию всего оружия массового поражения Северной Кореи.

В КНДР ранее прокомментировали военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые прошли к югу от Корейского полуострова, но за пределами Северной Кореи. По мнению журналистов, эти учения являются «пустой бравадой», а марионетки Вашингтона в Сеуле вынашивают замыслы по вторжению в КНДР и идут по дороге конфронтации и войны, тем самым поступая глупо.