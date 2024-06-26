Стало известно о запуске баллистической гиперзвуковой ракеты в КНДР Yonhap: пуск баллистической ракеты в КНДР мог закончиться неудачей

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея 25 июня запустила из Пхеньяна в сторону Японского моря баллистическую гиперзвуковую ракету, пишет Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его оценкам, испытания закончились неудачно.

Южнокорейские военные аналитики считают, что ракета пролетела около 250 км и упала в море. Эксперты отметили сильное задымление и пришли к выводу, что это была твердотопливная модель, у которой возникли проблемы с возгоранием.

Издание отметило, что гиперзвуковые ракеты входят в список современного оружия, которое лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал разработать во время ключевого партийного съезда в 2021 году. Такие ракеты летят со скоростью не менее пяти Махов (в пять раз выше скорости звука) и предназначены для маневрирования при полетах на малых высотах.

В конце мая официальный Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском около 10 ракет малой дальности над Японским морем. Южнокорейские военные заявили, что они стартовали в районе Сунан в Пхеньяне.

Пхеньян 29 мая отправил более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. В них находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, а также другой мусор и даже навоз.