Стало известно о совместных маневрах Японии и НАТО в космосе Nikkei: Япония примет участие в учениях НАТО по борьбе с угрозами в космосе

Фото: France's National Centre for Space Studies

Япония совместно с членами НАТО примет участие в учениях AsterX 2024, посвященных борьбе с угрозами в космосе, сообщает газета Nikkei. Маневры будут проводиться на территории Франции с 14 по 15 марта.

Помимо Японии из числа стран азиатского региона на учениях также будет присутствовать Южная Корея. Отмечается, что в 2022 году Токио выступал в качестве наблюдателя за маневрами, однако в этот раз непосредственными участниками учений станут два представителя Сил самообороны страны.

Согласно сведениям Воздушно-космических сил Франции, сценарий AsterX продиктован текущими и будущими угрозами, которые охватывают весь спектр космических войн. Так, в списке угроз в том числе называются противоспутниковые вооружения, маневры сближения со стороны чужих спутников, кибератаки, создание помех.

Учения состоятся в Национальном центре космических исследований Франции в Тулузе. В них будут задействованы 140 участников, часть из которых являются военными, а часть — представителями гражданского сектора, а также 30 иностранных наблюдателей.

Вместе с тем Япония рассматривает участие в AsterX как шаг по укреплению сотрудничества в космической сфере с другими странами. Это происходит на фоне сближения Токио с НАТО в части обеспечения кибербезопасности и космической безопасности.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, отмечал, что сообщения о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе не соответствуют действительности и являются вбросом. По его словам, в адрес российской стороны звучат голословные обвинения, которые направлены на принуждение РФ к переговорам, выгодным правительству США.