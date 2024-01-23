Стало известно о состоянии Байконура после землетрясения в Китае ЦЭНКИ: Байконур не пострадал от землетрясения на границе Киргизии и КНР

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Инфраструктура космодрома Байконур не пострадала в результате землетрясения на границе Киргизии и Китая, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос). Подземные толчки были зафиксированы в регионе в ночь на 23 января.

Инфраструктура космодрома Байконур не ощутила на себе последствий от подземных толчков, работа <...> продолжается в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,1 в Китае неподалеку от границ с Киргизией и Казахстаном произошло ночью 23 января. Эпицентр находился в 121 километре к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах юго-восточнее Алма-Аты. По данным китайской сейсмической службы, после основного землетрясения последовали повторные толчки магнитудой до 5,3. Сейсмическое явление ощущалось в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Азербайджане.

При этом в пресс-службе городской администрации Кургана сообщили об эвакуации жильцов двух 17-этажных домов, расположенных на улицах Гоголя и Кубышева, после землетрясения. В мэрии города отметили, что в квартирах начали качаться люстры, из-за чего жильцы обратились в экстренные службы. Специалистами МЧС России было принято решение заранее эвакуировать оба дома.