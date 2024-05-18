Стало известно о ситуации в Бишкеке после стихийного митинга МВД Киргизии: ситуация в Бишкеке после митинга стабилизировалась

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Погибших и пострадавших в результате событий в центре Бишкека, где порядка тысячи людей вышли на митинг из-за драки иностранцев в хостеле, нет, сообщает пресс-служба МВД Киргизии. В настоящий момент в городе спокойно, ситуация находится под контролем органов правопорядка.

Ситуация на территории города Бишкека стабильная, в настоящее время ситуация находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД г. Бишкек, — говорится в сообщении.

13 мая в одном из хостелов Бишкека произошла массовая драка с участием иностранцев, которые избили местных жителей. Вечером 17 мая сотни молодых людей собрались возле этого хостела на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки. Весь личный состав городской милиции был поднят по тревоге. Задержанные за драку иностранцы принесли извинения и выразили готовность понести ответственность.

Ранее сообщалось, что в столице острова Новая Каледония Нумеа с 13 мая проходят акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Документ предоставляет право голосования всем проживающим на острове. Ранее это могли делать только граждане Новой Каледонии. Митинги вылились в грабежи и поджоги магазинов и автозаправок.