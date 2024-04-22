Стало известно о пуске неопознанной баллистической ракеты КНДР Военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты КНДР в Японском море

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

КНДР провела запуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщили в южнокорейском Объединенном командовании начальников штабов. По данным береговой охраны Японии, снаряд упал в воду.

Север запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного (Японского. — NEWS.ru) моря, — сообщили военные.

Позднее береговая охрана Японии распространила сведения о том, что ракета упала в воду. В то же время телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что предполагаемая баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.

В начале апреля КНДР испытала новую ракету средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б», оснащенную боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, на запуске присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

До этого Пхеньян совершил три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Согласно обнародованным данным, все они упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии. Промежуток между первым, вторым и третьим пусками составил приблизительно 40 минут. Продолжительность полета ракет была равна примерно семи минутам.