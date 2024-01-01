Стало известно о первых жертвах землетрясений в Японии Kyodo: в результате землетрясений в Японии погибли два человека

Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

В результате землетрясений, произошедших в японской префектуре Исикава, погибли минимум два человека, сообщает агентство Kyodo. Еще по крайней мере шесть человек оказались заблокированы под обломками домов в Ваджиме.

В пострадавшей от землетрясения Исикаве, предположительно, погибли два человека. <...> Было зарегистрировано шесть случаев погребения людей из-за обрушения домов в Ваджиме. <...> После землетрясения в городе также вспыхнул крупномасштабный пожар, — пишет агентство.

Череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки фиксировались в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут на западе Японии.

Экстренные службы страны объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Жителям побережья напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места, пока предупреждение о ЧП не будет снято.

Вскоре после этого в префектуре Исикава, расположенной на самом крупном и густонаселенном острове Японии Хонсю, произошло новое землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла 5,7.