Стало известно о первом погибшем после землетрясений на Тайване Reuters: один человек погиб и более 50 пострадали после землетрясений на Тайване

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

В результате серии землетрясений на Тайване погиб один человек, приводит Reuters заявление пожарной службы островного государства. По имеющейся информации, более 50 граждан пострадали при сейсмической активности.

Кроме этого, восемь человек оказались заблокированы в здании, которое накренилось из-за подземных толчков. Сейсмологи предупреждают о возможных новых землетрясениях в регионе магнитудой до 7.

Ранее в Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщили, что пока не располагают сведениями о наличии граждан России среди пострадавших в результате серии землетрясений на Тайване. Сообщений о раненых россиянах в результате стихийного бедствия не было.

До этого появилась информация, что несколько зданий в городе Хуалянь на востоке островного государства получили серьезные повреждения в результате сейсмической активности. Подземные толчки были зафиксированы в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск), эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, уточнили местные сейсмологи журналистам. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,5 км.

Кроме того, сейсмическая активность магнитудой 5,1 произошла в Таджикистане. Толчки зафиксировали в 593 километрах от города Алма-Ата. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.