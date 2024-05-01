Стало известно о новых жертвах обрушения автомагистрали До 24 человек возросло количество погибших при обрушении трассы в Китае

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До 24 человек возросло количество погибших в результате обрушения участка скоростной автомагистрали в южнокитайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение КНР. Количество пострадавших не увеличилось — все 30 человек находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 15:00 1 мая всего пострадали 54 человека, 24 из которых признаны погибшими, 30 человек находятся на лечении в больнице, угрозы для их жизни нет, — указано в заявлении.

Отмечается, что в общей сложности в ходе поисково-спасательной операции было обнаружено 20 машин, упавших вниз в результате ЧП, до этого сообщалась о 18 авто. Еще большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что в момент обрушения магистрали на опасном отрезке не было автобусов, грузовиков с опасным грузом и других крупногабаритных машин. Участок обрушившейся трассы имеет длину около 17,9 метра и занимает площадь около 184,3 кв. м. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, задействовано более 500 человек.

Ранее более 100 автомобилей столкнулись в китайском городе Сучжоу на фоне аномальных холодов. Причиной массового ДТП стало обледенение части скоростной автомагистрали.