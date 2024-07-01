Стало известно о новом запуске баллистической ракеты КНДР Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишет Yonhap. Агентству об этом сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

Военные отметили, что пока анализируют поступившую о полете информацию, и подробностей не привели. Это уже второй запуск за неделю в восточном направлении.

Пхеньян тогда заявил об успешных испытаниях ракеты с разделяющейся боеголовкой. Однако в Сеуле опровергли эту информацию, сообщив, что запуск закончился неудачей, так как ракета взорвалась в воздухе.

Северокорейский МИД 30 июня указывал, что Япония, США и Южная Корея де-факто создали военный блок наподобие «азиатской НАТО», который может в любое время вступить в военный конфликт по приказу Вашингтона. При этом свои военные учения они оправдывают усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, утверждает КНДР. Пхеньян решительно осуждает то, что страны «провели очередные неблагоразумные провокационные военные акты».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Япония рассматривают возможность крупнейшего более чем за 60 лет обновления оборонного соглашения между странами. Есть необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Токио, пояснил экс-начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики. Такая мера важна, так как именно США берут на себя ответственность за защиту региона.