Стало известно о неожиданном новогоднем подарке для Путина от Украины Mainichi Shimbun: раскол в киевской верхушке стал новогодним подарком для России

Фото: kremlin.ru

Россия получила неожиданный новогодний подарок в виде возрастающего раскола в киевской верхушке и снижения уровня поддержки со стороны западных союзников, пишет Mainichi Shimbun. По мнению авторов японского издания, Украина находится в критическом положении: на фоне провального контрнаступления ВСУ отношения между правительством и военными начинают разрушаться.

Украина находится в крайне тяжелом положении. Хотя ВСУ и начали свое «контрнаступление» еще в июне, никаких результатов эта операция не принесла даже полгода спустя. Поддержка Украины со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными начинают разрушаться, — говорится в материале.

В статье отмечается, что военным Украины так и не удалось прорвать оборонительную линию российской армии, укрепленную минными полями. Российская армия, в свою очередь, эффективно справляется с передовой техникой, поставленной Западом. Обострение конфликта в секторе Газа затмевает международный интерес к Украине.

В то же время внутри США возникают разногласия в конгрессе относительно запроса Белого дома о помощи Украине, а также по вопросу переизбрания президента США Джо Байдена в 2024 году. Это создает сомнения в дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона. Таким образом, внутренние раздоры в Украине и среди ее союзников приближают обстановку к критической точке, что играет на руку России, заключается в статье.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «конгрессу следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.