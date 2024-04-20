Китай проведет крупнейшую реорганизацию армии за 10 лет Си Цзиньпин поручил реорганизовать армию КНР и создать силы информподдержки

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил расформировать силы стратегической поддержки в армии страны, сообщает пресс-служба правительства Китая. Глава КНР отдал приказ создать новое подразделение — силы информационной поддержки. Журналисты Bloomberg назвали эти изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.

По словам Си Цзиньпина, корректировка сил в китайской армии является важным решением с точки зрения укрепления военной промышленности. Он подчеркнул, что силы информационного обеспечения окажут влияние на ускорение модернизации национальной обороны и эффективное выполнение задач армии в новую эпоху.

Это стратегическая инициатива по созданию структуры и компоновки вооружения нового типа и совершенствованию современной системы военной мощи с китайскими особенностями. Это оказывает значительное и далеко идущее влияние на ускорение модернизации национальной обороны и армии и эффективное выполнение миссии и задач народной армии в новую эпоху, — сказано в сообщении правительства КНР.

Ранее глава Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов заявил, что Китай стремится к лидерству в формировании нового мирового порядка и налаживает контакты с различными странами, в частности с Россией. По его словам, Москва занимает особое положение в диалоге с Пекином, поскольку мнение российской стороны представляет собой особую важность для Китая.