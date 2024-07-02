Стало известно о гибели свыше 100 человек в давке на севере Индии Hindustan Times: в Индии 107 человек погибли в давке на религиозном мероприятии

Как минимум 107 человек погибли в результате давки во время религиозного мероприятия в городе Хатрас индийского штата Уттар-Прадеш, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что среди погибших большую часть составляют женщины.

По данным издания, трагедия случилась после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. Как позже рассказал один из выживших, давка произошла в конце религиозного мероприятия, когда собравшиеся начали расходиться.

На месте собралась огромная толпа последователей. Выхода не было, все повалились друг на друга, и началась давка. Когда я попытался выйти, снаружи оказались припаркованные мотоциклы, которые преградили мне путь, — рассказал журналистам один из пострадавших.

По его словам, много людей падали в обморок, другие умерли. Отмечается, что точная причина произошедшего уточняется, главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх распорядился как можно скорее оказать помощь выжившим.

Ранее главный министр штата Гуджарат Бхупендра Патель сообщил, что в индийском регионе при масштабном пожаре в ангаре, где располагалась игровая зона, погибли как минимум 20 человек. Он уточнил, что местные власти контролировали ситуацию.