Стало известно, кого Япония отправит на швейцарский саммит по Украине МИД Японии: премьер Кисида отправится на саммит по Украине в Швейцарии

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. Главный секретарь кабинета министров островного государства Есимаса Хаяси назвал предстоящий саммит важной встречей, призванной продемонстрировать поддержку усилий Киева со стороны международного сообщества.

Это важная конференция, призванная продемонстрировать поддержку международного сообщества усилиям Украины по достижению справедливого и прочного мира, — заявил дипломат.

Хаяси добавил, что сперва глава правительства Японии посетит саммит G7, который пройдет в Италии. После этого Кисида поедет в Бюргеншток, где уже состоится конференция по Украине.

Ранее бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что предстоящая конференция по Украине в Швейцарии не может быть мирной, поскольку на ней представлена только одна сторона конфликта. Он также не исключил, что саммит может лишь еще больше затянуть кризис.

До этого аналогичное мнение высказали журналисты немецкого Der Spiegel. Согласно публикации, конференция по Украине в Швейцарии не принесет результата без участия незападных государств.