Стало известно, когда японский космический аппарат долетит до Луны Японский космический аппарат SLIM долетит до Луны 20 января 2024 года

Фото: jaxa.jp

Космический исследовательский модуль SLIM

Специалисты из Японии рассчитывают, что космический исследовательский модуль SLIM долетит до Луны и совершит посадку примерно 20 января 2024 года, сообщает EADaily. Его планируют вывести на лунную орбиту в конце декабря 2023 года.

Как уточняет издание, курс полета аппарата скорректируют, когда он выйдет на лунную орбиту, после чего модуль опустят на поверхность естественного спутника Земли. По мнению специалистов, на процесс прилунения будет потрачено около 20 минут. Погрешность посадки может составить около 100 м.

Модуль SLIM должен получить данные о кратерах и рельефе Луны с помощью технологий, которые также используются в системах распознавания лиц. У аппарата есть специальная камера, позволяющая проводить замеры содержания железа и других элементов в грунте. Полученные данные Япония передаст Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Ранее стало известно, что власти Японии планируют 11 января 2024 года запустить ракету-носитель H-2A с разведывательным спутником, который будет собирать данные о ситуации в КНДР. При помощи спутника будет вестись наблюдение за деятельностью ракетных полигонов этой страны.