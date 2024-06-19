Стало известно, какими лакомствами Ким Чен Ын угощал Путина в КНДР Путина в КНДР угостили салатом из лангуста и утиной печенью с трюфелями

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Президент России Владимир Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики Ким Чен Ын. Среди них были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями. Также лидерам двух государств подали соленую рыбу с травами, передает ТАСС.

Путин и Ким Чен Ын отведали пюреобразный тхан из курицы с женьшенем, куксу с вырезкой из говядины, жареную баранину, тушеную треску и вареные морепродукты. На десерт подали мороженое из голубики и шоколадное печенье с кремом.

На торжественном приеме присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Роскосмоса Юрий Борисов, помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее в Москву приезжал лидер КНР Си Цзиньпин. В столице РФ его угощали крокетом из камчатского краба с трюфельным маслом, борщом с томленой уткой, мурманским палтусом на овощном жюльене и стейком из мраморной говядины с копченым пюре. Холодным блюдом стал салат с карельской форелью и свежими огурцами, а на десерт подавался малиновый мусс.