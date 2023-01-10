Стало известно, каких россиян в Таиланде тестируют в аэропорту на COVID-19 Туркомпания: туристов из России в Таиланде выборочно тестируют на COVID-19

Фото: Paul Lakatos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прилетевших из России в Таиланд туристов в аэропорту Пхукета выборочно проверяют на коронавирус, сообщило издание TurDom со ссылкой на туроператора «Интурист». Решение направить человека на тестирование или нет, решает конкретный медработник, но в компании отмечают, что особо медики интересуются раскрасневшимися от алкоголя путешественниками.

Попадет ли рейс под проверку, предсказать невозможно. При этом анализ берут не у всех, а только в том случае, если внешний вид пассажира будет вызывать вопросы. Многие пассажиры из России выходят в холл прилета с очень красными лицами после употребленного на борту алкоголя, чем обращают на себя внимание сотрудников аэропорта, — говорит представитель одной из туркомпаний.

Представитель компании отметил, что 9 января тестирование проводилось в аэропорту Пхукета, но, например, в аэропорту курортного города Паттайя подобных мероприятий не проходило.

В «Интуристе» обратили внимание, что некоторые россияне по своей инициативе предъявляют на контрольном пункте документ о пройденной вакцинации. Но в понедельник министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил об отмене правила, согласно которому въезжающие в страну должны предъявлять доказательства вакцинации против COVID-19.

Авиакомпании Azur air, S7 и «Аэрофлот» при этом ранее сообщали, что и Таиланд с 9 января стал пускать туристов с сертификатом вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестом.