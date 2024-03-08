Стало известно, какая технология будущего станет реальностью в Индии Первое летающее такси появится в Индии через восемь месяцев

Фото: ePlane

Индийская компания ePlane намерена начать в стране новую эру городской мобильности, запустив первое воздушное такси, рассказал изданию News18 ее основатель Сатья Чакраварти. Дебютный полет планируется через семь-восемь месяцев. По словам Чакраварти, чтобы воплотить задумку, компании пришлось сделать аэротакси очень компактным.

Нам пришлось сделать аэротакси очень компактным, чтобы оно могло приземляться в ограниченном пространстве и летать в переполненном другими объектами воздушном пространстве Индии. Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор, — заявил основатель ePlane.

После запуска воздушного такси на территории Индии компания рассчитывает расшириться на весь мир. Предполагается, что цена на такие услуги будет вдвое выше, чем у наземного транспорта. Чакраварти признал, что проект имел определенные сложности, однако ePlane удалось разработать безопасное аэротакси. Оно имеет несколько уровней спасательных систем, а также сохраняет подъемную силу и устойчивость даже в плохую погоду.

Ранее Роскосмос объявил, что вывод на орбиту Земли спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» будет осуществлен до конца марта. Аппарат запустят при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б».