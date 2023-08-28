Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним решением по Украине GT: Запад лишился связи с развивающимися странами из-за внимания на Украину

Развивающиеся страны обозлились на Запад из-за излишнего внимания к украинскому вопросу, заявил обозреватель Global Times Мартин Жак. По его мнению, именно поэтому большинство таких стран оказались неприсоединившимися к позиции Запада по Украине.

Большинство развивающихся стран остались неприсоединившимися. И они все больше злились и отчуждались от того, как Запад старательно игнорировал их проблемы и придавал конфликту на Украине гораздо большее значение, — отмечается в публикации.

По мнению Жака, Запад всегда предполагал, что развивающиеся страны примут его позицию в вопросе Украины и поддержат ее, но этого не случилось. Более того, многие страны не поддержали антироссийские санкции, что серьезно снизило их эффективность.

В итоге, считает журналист, Западу пришлось хотя бы частично признать, что нельзя игнорировать развивающийся мир и что его многополярность неоспорима.

Ранее британский журналист Марк Блэклок заявил, что США прикрылись поддержкой Украины, чтобы увеличить свое военное присутствие в Европе. По его мнению, континенту это грозит опасным конфликтом. Блэклок считает, что НАТО «замкнулась в порочном кругу», вырваться из которого невозможно. Именно поэтому Альянсу не интересны разговоры о мире на Украине, своими действиями он только усугубляет конфликт.