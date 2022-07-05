Стало известно, как японцы отреагируют на национализацию «Сахалина-2» Экономист Митрахович рассказал, как японцы отреагируют на национализацию «Сахалина-2»

Фото: Александр Семенов/ИТАР-ТАСС

Отплытие загруженного танкера-газовоза «Energy Frontier» в Японию с завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2»

В России приняли решение сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» и национализировать предприятие. Для Москвы шельфовый проект с налаженной системой является важным объектом, поэтому у представителей власти «сильная позиция» по этому вопросу. В беседе с журналом «Компания» экономист Станислав Митрахович предположил, что японские бизнесмены останутся в проекте, так как Токио нуждается в российском СПГ.

Да, «Сахалин-2» решили формально передать в собственность государства, произойдет перерегистрация нынешних компаний-акционеров, они просто подадут документы и станут новым юридическим лицом. Проект будет зарегистрирован не на Бермудах, а в России, — пояснил Митрахович.

Он напомнил, что регион сбыта газа очень близок к России, поэтому в данном случае работает правило: «если не купит одна страна, купит другая». По его мнению, «Сахалин-2» будет работать независимо от компаний акционеров, так как контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Митрахович считает, что японские компании останутся в проекте, однако участие холдинга Shell вероятнее всего будет прекращено, так как компания заявила об уходе с российского рынка.

Его сейчас подталкивают к более быстрому уходу из России, хотя такое решение руководство организации приняло само. Логика такая: «Сказали, что уйдете — ну, принимайте уже решение до конца, не тяните», — резюмировал Митрахович.

Ранее правительство Японии запросило у России по дипломатическим каналам пояснения относительно указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2», заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. По его словам, указ не означает, что важные для Японии поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены, но стране необходимы пояснения по срокам прекращения и другим деталям.