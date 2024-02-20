Стало известно, как Илон Маск заработал на сбитом индонезийском спутнике Reuters: уничтожение спутника Nusantara подтолкнуло Индонезию к работе с Маском

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Неудачный запуск китайской ракеты, повлекший за собой уничтожение индонезийского спутника Nusantara-2, подтолкнул правительство Индонезии к сотрудничеству с компанией Илона Маска SpaceX, сообщает информационное агентство Reuters. По его данным, сразу после провального запуска Джакарта сменила компанию, выбранную для запуска космических аппаратов на земную орбиту.

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Китайская государственная корпорация China Great Wall Industry Corp запустила ракету с индонезийским спутником Nusantara-2 стоимостью $220 млн. Однако запуск оказался неудачным. После провала Индонезия начала искать новую компанию для запуска ракеты и остановила свое внимание на предприятии Илона Маска. Как отмечают собеседники Reuters, власти Индонезии не прогадали. SpaceX запустила по меньшей мере два индонезийских спутника, запуск третьего аппарата запланирован на 20 февраля.

SpaceX никогда не терпела неудачу в запуске наших спутников, — отметил глава подразделения спутниковой инфраструктуры Министерства связи Индонезии Шри Санграма Арадеа.

Как сообщалось ранее, госкорпорация «Роскосмос» намерена наладить массовое производство спутников, чья масса не будет превышать 500 кг. По словам гендиректора корпорации Юрия Борисова, на эти цели будет выделено 50 млрд рублей.