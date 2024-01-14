Стало известно, как далеко пролетела запущенная КНДР ракета Минобороны Японии: ракета КНДР пролетела не менее 500 км

Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета, запущенная Северной Кореей, преодолела не менее 500 километров, сообщило Министерство обороны Японии. Токио выразил решительный протест в связи с произошедшим, добавив, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны. Япония, Южная Корея и США намерены продолжить сбор информации о запуске КНДР.

Ракета преодолела не менее 500 км, достигла максимальной высоты 50 км, упав в Японском море за пределами исключительной экономической зоны нашей страны, — говорится в сообщении.

О первом в 2024 году запуске ракеты КНДР 14 января сообщила береговая охрана Японии. По предварительной информации, речь идет о баллистическом снаряде. Ведомство направило предупреждение сторожевым кораблям, призвав их не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.

Ранее КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18», которая преодолела свыше тысячи километров и достигла максимальной высоты в 6518 километров. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что запуск ракеты не повлиял на безопасность соседних стран. Руководил испытаниями лично лидер КНДР Ким Чен Ын.