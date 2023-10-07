Стало известно имя чемпиона «Формулы-1» Нидерландец Макс Ферстаппен в третий раз стал чемпионом «Формулы-1»

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Макс Ферстаппен

Пилот команды «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен досрочно завоевал первое место в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1» сезона 2023 года. Для него этот титул стал третьим подряд.

Чтобы гарантировать себе победу в текущем чемпионате, Ферстаппену было достаточно набрать всего три очка в спринтерской гонке Гран-при Катара. Однако во время соревнований его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, занимающий второе место в зачете пилотов, попал в аварию на 11-м круге и не смог завершить спринт. Таким образом, Макс окончательно стал недосягаем для соперников.

Ранее Ферстаппен становился чемпионом в 2021 и 2022 годах. Всего на его счету 48 побед на Гран-при «Формулы-1».

Напомним, в 2022 году основатель и совладелец «Формулы-1» «Ред Булл» Дитрих Матешиц умер в возрасте 78 лет. Австрийский бизнесмен ушел из жизни после продолжительной болезни. Компания Матешица владела несколькими командами в «Формуле-1», члены которых шесть раз выигрывали мировое первенство. Перед смертью Дитрих Матешиц на протяжении долгого времени не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось о гибели японского мотогонщика Харуки Ногути во время Азиатского чемпионата по шоссейным гонкам в Индонезии. В результате аварии он получил травму головы и был доставлен в медицинский центр автодрома. Ногути находился в реанимации на протяжении трех суток, после чего скончался.