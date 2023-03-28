Стало известно, что может помочь КНР стать мировым лидером Экономист Карнеев назвал кредитование развивающихся стран способом Китая стать мировым лидером

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Китайские корпорации вкладывают огромные средства в кредитование развивающихся стран, налаживание экономических процессов и развитие производств, чтобы Китай стал мировым лидером, считает руководитель Школы востоковедения факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Экономист рассказал ФБА «Экономика сегодня», что Пекин пытается превзойти Вашингтон и занять положение самой крупной экономической страны.

Эта страна готовится занять положение самой крупной экономики мира — не секрет, что «китайская мечта» заключается в идее «превзойти США», однако, как это сделать? За счет лидерства по такому совокупному показателю как ВВП, причем Пекин не в долларовом выражении, а по ППС (паритету покупательной способности) семь лет назад превзошел американцев, — пояснил эксперт.

По словам экономиста, инициатива Китая направлена на объединение вокруг себя региональных государств. Он отметил, что Пекин к 2035 году сможет обогнать Вашингтон в долларовом выражении, если продолжит наращивать свое присутствие в странах Азии и Африки. Карнеев уточнил, что немаловажным фактором является основное направление китайских инвестиций, которые сделали Пекин главным кредитором развивающихся стран.

Экономист Сергей Калашников ранее заявил, что результат от визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию является недостаточным. По его мнению, эффект от встречи китайского лидера с российскими властями быстро пропадет, если он вообще есть.