Стало известно, что Китай покупает редкие сорта российской нефти из Арктики Bloomberg: Китай закупает редкие сорта российской нефти из Арктики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китай покупает редкие сорта российской нефти, добываемые в арктическом регионе, передает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Указывается, что Пекин импортирует сорта Arco, Novy Port и Varandey. Аналитики подчеркивают, что до введения ценового потолка на российскую нефть эти сорта в основном направлялись в Европу.

Пекин приобрел три партии сырой арктической нефти с поставкой в январе или феврале. До этого первые поставки Китай получил еще в ноябре. По версии Bloomberg, эти поставки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти.

Ранее агентство сообщало, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Как утверждают журналисты, цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки черного золота по морю. Помимо этого, на стоимость могла повлиять и зависимость российской торговли от Китая и Индии, для которых Москва могла сделать скидку.

Ранее «Коммерсант» писал, что объявленная Минфином 5 января средняя декабрьская цена нефти Urals в $50,5 за баррель выглядит низкой для нового бюджета, рассчитанного исходя из $70,1 за баррель. По сценариям Минфина, сохранение в 2023 году цены $50 при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть. Пока Минфин обещает воздержаться от нового повышения налогов в случае усугубления бюджетных проблем.