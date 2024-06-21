Представители КНДР вылетели в Казань ради БРИКС Делегация КНДР встретится в Казани с представителями спортивных ведомств БРИКС

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

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Делегация Министерства спорта КНДР отправилась из Пхеньяна в Россию, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что она примет участие во встрече представителей спортивных ведомств стран БРИКС в Казани.

Делегация Министерства спорта КНДР во главе с заместителем министра спорта Ким Ен Квоном вылетела самолетом из Пхеньяна для участия в спортивной встрече БРИКС в Казани, — сказано в сообщении.

Игры БРИКС стартовали 12 июня, они завершатся 23 июня. В общей сложности на соревнованиях будут разыграны 387 комплектов медалей.

Ранее стало известно, что сборная России стала победителем медального зачета Игр БРИКС, проводившихся в Казани. Российские спортсмены завоевали 173 золотые медали, опередив команду Белоруссии, которая стала второй с 32 золотыми наградами. У команды РФ также 101 серебряная награда и 69 бронзовых.

До этого четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы на Играх БРИКС. Спортсмен оказался единственным заявленным участником в этой категории. Он набрал 211,6542 балла. Спортсмен заявил, что его не волнует отсутствие конкуренции. По словам спортсмена, он был настроен на то, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы.