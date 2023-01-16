Вторым пилотом рухнувшего в Непале самолета была вдова разбившегося летчика

Фото: AP/TASS

Вторым пилотом самолета ATR 72, потерпевшего крушение 15 января в Непале, была Анджу Хативада — вдова летчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад, сообщает телеканал NDTV. Летную профессию она освоила на деньги, полученные в качестве страховки после смерти мужа.

Ее муж, Дипак Похрель, погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле, — говорится в сообщении.

По данным канала, Хативада начала работать в авиакомпании Yeti Airlines в 2010 году. За 12 лет она налетала более 6400 часов.

ATR 72 потерпел катастрофу, выполняя рейс из столицы Непала Катманду в город Покхара. Он разбился при заходе на посадку. На борту воздушного судна находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. Власти Непала объявили 16 января днем траура.

В числе пассажиров ATR 72 были четверо россиян. Пока опознано тело только одного из них. Посольство РФ в республике решает вопрос об отправке тел погибших на родину.