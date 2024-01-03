Раскрыты новые подробности столкновения самолетов в аэропорту Токио Kyodo: сгоревший в аэропорту Токио самолет получил разрешение на посадку

Фото: Hu Xiaoge/XinHua/Global Look Press

Самолет, который столкнулся с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines в токийском аэропорту Ханэда, пошел на посадку, получив на это разрешение от диспетчера, сообщает японское агентство Kyodo. Отмечается, что разрешение было не только дано, но и продублировано.

После столкновения самолета JAL с самолетом береговой охраны Японии в аэропорту Ханэда член экипажа JAL подтвердил получение разрешения на посадку от диспетчера на слушаниях в компании, — говорится в сообщении.

2 января из-за столкновения двух воздушных транспортных средств загорелся при посадке пассажирский лайнер, в котором находились порядка 400 человек. Экипаж борта провел эвакуацию людей, они спускались по специальному трапу. Рейс прибыл в столицу с севера страны, из Саппоро. Самолет в дальнейшем подлежит списанию.

Позднее стало известно, что пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским лайнером, погибли. Выжившим оказался пилот самолета, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В апреле прошлого года военное командование армии США сообщило, что два военных вертолета разбились на Аляске во время тренировочного полета. Вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс. Следственные органы США организовали проверку по факту случившегося.