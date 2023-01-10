Соединенные Штаты намерены разместить на японском острове Окинава подразделение быстрого реагирования службы морской пехоты, сообщает издание Kyodo со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве. Меры принимаются из-за военной активности Китая в Восточно-Китайском море.
Согласно данным источника, прибрежный полк морской пехоты будет создан в течение нескольких лет из-за активизации военных действий Китая в Восточно-Китайском море, — говорится в сообщении.
Автор публикации считает, что планы по созданию нового подразделения на Окинаве могут вызвать негативную реакцию местных жителей, поскольку префектура острова и так несет тяжелое бремя размещения около 70% общей площади земли исключительно под военные объекты США в Японии. В своих трех ключевых оборонных документах, обновленных в прошлом месяце, японское правительство обязалось усилить подразделения сил самообороны на Окинаве для защиты удаленных юго-западных островов, назвав при этом действия Китая «величайшим стратегическим вызовом».
Ранее японский политолог Акихиро Матоба предположил, что боевые действия на Украине могут вылиться в конфликт на территории Восточной Европы, если НАТО станет стороной конфликта.