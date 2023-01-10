США разместят полк морской пехоты на Окинаве из-за действий КНР Kyodo: США разместят силы быстрого реагирования на японском острове Окинава из-за военной активности КНР

Фото: Lance Cpl. Shane Beaubien/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединенные Штаты намерены разместить на японском острове Окинава подразделение быстрого реагирования службы морской пехоты, сообщает издание Kyodo со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве. Меры принимаются из-за военной активности Китая в Восточно-Китайском море.

Согласно данным источника, прибрежный полк морской пехоты будет создан в течение нескольких лет из-за активизации военных действий Китая в Восточно-Китайском море, — говорится в сообщении.

Автор публикации считает, что планы по созданию нового подразделения на Окинаве могут вызвать негативную реакцию местных жителей, поскольку префектура острова и так несет тяжелое бремя размещения около 70% общей площади земли исключительно под военные объекты США в Японии. В своих трех ключевых оборонных документах, обновленных в прошлом месяце, японское правительство обязалось усилить подразделения сил самообороны на Окинаве для защиты удаленных юго-западных островов, назвав при этом действия Китая «величайшим стратегическим вызовом».

Ранее японский политолог Акихиро Матоба предположил, что боевые действия на Украине могут вылиться в конфликт на территории Восточной Европы, если НАТО станет стороной конфликта.