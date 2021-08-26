США предлагали $5 млн за информацию об одном из лидеров «Талибана»

За информацию об одном из лидеров запрещённой в России террористической группировки «Талибан» власти Соединённых Штатов готовы были предложить $5 млн. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сейчас этот человек является одним из кандидатов на пост главы службы безопасности талибов в Кабуле, хотя 10 лет назад был объявлен властями США террористом. После захвата власти в Афганистане боевики отправили бывшего президента страны Ашрафа Гани в отставку, а сами задумались о формировании собственного правительства.

На сегодняшний день известно, что в совет по управлению Афганистаном войдут предположительно 12 человек, некоторые из которых занимали высокопоставленные должности ещё при Ашрафе Гани.

Уже известно, что главой МВД станет Ибрагим Садр, министром финансов — Гуль Ага, а главой службы разведки — Наджибулла. Министром обороны Афганистана назначили опытного полевого командира талибов, Абдула Каюма Закира, отбывшего срок в одной из самых строгих тюрем мира, Гуантанамо, по обвинению в терроризме.

Ранее были раскрыты имена некоторых членов совета из 12 человек по управлению Афганистаном.