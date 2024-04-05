США изменили свое решение о сроках поставки танков Abrams Тайваню США отложили на конец 2024 года поставку танков Abrams Тайваню

Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США решили повременить с поставкой почти 40 танков Abrams Тайваню, боевые машины будут отправлены на остров в течение четвертого квартала текущего года, передает «Цзыю шибао». Как уточняет газета, изначально планировалось, что тайваньская армия получит технику в середине 2024 года.

По данным издания, изменение сроков поставки, вероятно, было сделано для того, чтобы ВС Тайваня могли использовать танки в ходе совместных учений с США, которые намечены на вторую половину текущего года. Также сообщается, что партия бронетехники создается по намеченному плану — уже сейчас к транспортировке готово более 30 единиц, в месяц с конвейера выходит около четырех машин. При этом подчеркивается, что тайваньская сторона не стала подтверждать эту информацию по запросу газеты.

Ранее Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные. Сообщается, что в новой перспективе опущено упоминание о «мирном воссоединении» континентальной части республики с островной. Также известно, что Пекин увеличит свои расходы на оборону на 7,2% в 2024 году. Военный бюджет увеличился более чем вдвое за 11 лет пребывания у власти президента Си Цзиньпина.