Спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме

Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press

Председатель Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу отправится в Россию в первую половину текущего месяца с официальным визитом, пишет агентство Xinhua. Отмечается, что спикер парламента Китая примет участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 5 сентября во Владивостоке. После участия в ВЭФ председатель ПК ВСНП Китая отправится в том числе в Южную Корею.

С 7 по 17 сентября председатель ПК ВСНП посетит с официальным визитом Россию. В ходе своего визита в Россию Ли Чжаньшу посетит Восточный экономический форум, — сказано в публикации.

VII Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян ранее заявил, что США стали основным получателем выгоды от развернувшегося энергетического кризиса в Европе. По словам эксперта, американские компании, задействованные в добыче сжиженного газа (СПГ), получают больше прибыли из-за резкого роста цен на энергоресурсы.

Он пояснил, что после отказа от дешевого газа из России Европа стала наращивать импорт американского СПГ. В материале приводится статистика, согласно которой за весь 2021 год США поставили в Европу 34 млрд куб. м газа, а лишь за первую половину 2022 года было поставлено 39 млрд куб. м.