Спикер нижней палаты парламента Японии ушел в отставку

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хироюки Хосода

Спикер нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода уходит в отставку по состоянию здоровья, сообщает газета Asahi Shimbun. В ходе пресс-конференции, прошедшей в Токио, Хосода заявил, что он хотел бы продолжить работать в качестве парламентского депутата от правящей Либерально-демократической партии. По данным СМИ, новым спикером может стать бывший министр финансов Японии Фукусиро Нукагу.

Я приношу свои извинения, но я вынужден объявить об уходе в отставку с поста председателя нижней палаты парламента, — заявил Хосода на пресс-конференции.

Ранее в японских СМИ сообщалось, что у 79-летнего Хосоды были обнаружены признаки ишемического инсульта. Из-за проблем со здоровьем он был вынужден пропустить встречу спикеров парламента стран G7. В Японии его считают ветераном политики, в разные годы он занимал должности генерального секретаря Либерально-демократической партии и генсека правительства страны.

Как сообщалось ранее, Республиканская партия США выбрала своего кандидата на пост спикера в Конгрессе США. Члены партии проголосовали за Стивена Скалиса. Отмечается, что должность спикера стала вакантной после того, как Кевин Маккарти был отправлен в отставку.