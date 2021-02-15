Специальный отдел «по одиночеству» создадут при правительстве Японии

https://static.news.ru/photo/24d9f2d4-6648-11e9-b369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

При правительстве Японии создадут специальный отдел «по проблемам одиночества и изоляции». Об это сообщил назначенный на профильный пост министр Тэцуси Сакамото.

По данным агентства Киодо, отдел в составе 10 сотрудников будет создан при правительстве страны до конца текущей недели. Предполагается, что структура займётся проблемами, с которыми столкнулись различные министерства и ведомства в связи с пандемией. В первую очередь, речь идёт о росте количества самоубийств, также остро встаёт проблема бедности среди детей. Возглавит отдел назначенный на должность министра по вопросам одиночества и изоляции Тэцуси Сакамото.

Также отдел займётся исследованиями с целью выяснить, сколько людей в стране страдают от одиночества. Общие направления работы будут выработаны, ориентировочно, к лету, тогда же будет выделен бюджет для работы.

В Японии в 2020 году впервые за последние 11 лет увеличилось количество суицидов — на 3,7%. За 12 месяцев добровольно ушли из жизни 20 919 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что 35% жителей Японии считают правильным отменить Олимпийские игры в Токио. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.