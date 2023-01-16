Спасательная операция на месте авиакатастрофы в Непале завершена

Фото: Yunish Gurung/AP/ТАСС

Спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета в Непале завершилась, сообщает Bloomberg. В районе падения лайнера обнаружены черные ящики. Выживших в результате авиакатастрофы нет, судмедэксперты работают над установлением личностей погибших.

Выживших не осталось. Спасательная операция завершена, — заявил заместитель директора Управления гражданской авиации Непала Санджай Кумар.

Самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара 15 января. Представитель перевозчика Пемба Шерпа подтвердил гибель всех 72 человек, находившихся на борту. Среди погибших также оказались четыре россиянина. Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что крушение воздушного судна могло произойти из-за отказа двигателя или нештатной ситуации на борту. В Непале 16 января объявили день траура по жертвам авиакатастрофы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера. Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.