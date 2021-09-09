Сопротивление заявило, что талибы начали этнические чистки в Панджшере

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Житель Афганистана Мир Назир рассказал Times, что продал владельцу магазина свою четырёхлетнюю дочь Сафию за $590, чтобы спасти от голодной смерти остальную семью. В стране после захвата власти талибами практически закончились запасы продовольствия и жизненно важных товаров. В ООН заявили, что для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо собрать не менее $600 млн.

Я получил предложение от владельца магазина, человека без детей. Он предложил 20 тысяч афгани ($236), чтобы моя дочь Сафия жила с ним и работала в его магазине, — признался Назир....