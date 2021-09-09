Сопротивление заявило, что талибы начали этнические чистки в Панджшере
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:43, 10 сентября 2021
Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency
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Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил, что талибы проводят этнические чистки в Панджшера. Также из провинции изгнаны уже тысячи людей, сообщил он в Twitter.
«Талибан» (движение, запрещённое в РФ) изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир всё ещё наблюдает и игнорирует ситуацию, — подчеркнул Назари.
Он добавил, что в Афганистане надеются на вмешательство в ситуацию мирового сообщества.
Ранее стало известно, что противники режима талибов в Панджшере контролируют 60–65% территории провинции. Об этом заявил Али Назари. По его словам, полное освобождение территории состоится в ближайшее время.