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Сопротивление заявило, что талибы начали этнические чистки в Панджшере

04:43, 10 сентября 2021
Сопротивление заявило, что талибы начали этнические чистки в Панджшере Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency
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Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил, что талибы проводят этнические чистки в Панджшера. Также из провинции изгнаны уже тысячи людей, сообщил он в Twitter.

«Талибан» (движение, запрещённое в РФ) изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир всё ещё наблюдает и игнорирует ситуацию, — подчеркнул Назари.

Он добавил, что в Афганистане надеются на вмешательство в ситуацию мирового сообщества.

Ранее стало известно, что противники режима талибов в Панджшере контролируют 60–65% территории провинции. Об этом заявил Али Назари. По его словам, полное освобождение территории состоится в ближайшее время.

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