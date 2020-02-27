Власти города Цяньцзян китайской провинции Хубэй решили материально поощрять людей, добровольно рассказавших о наличии у них симптомов COVID-19.
Сообщившие о симптомах жители, у которых будет диагностирован коронавирус, получат $1426 в качестве вознаграждения,
В Цяньцзяне зарегистрировано 197 случаев заражения и девять летальных исходов, связанных с вирусом нового типа. После вспышки заболевания в городе была остановлена работа транспорта, писал NEWS.ru.
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