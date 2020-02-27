https://static.news.ru/photo/48f1d00c-5967-11ea-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Власти города Цяньцзян китайской провинции Хубэй решили материально поощрять людей, добровольно рассказавших о наличии у них симптомов COVID-19.

Сообщившие о симптомах жители, у которых будет диагностирован коронавирус, получат $1426 в качестве вознаграждения, уточняет CNN со ссылкой на заявление местного правительства. Пациентам, состояние которых сочтут «подозрительным», выплатят $285.

В Цяньцзяне зарегистрировано 197 случаев заражения и девять летальных исходов, связанных с вирусом нового типа. После вспышки заболевания в городе была остановлена работа транспорта, писал NEWS.ru.