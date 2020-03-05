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Власти КНР обнародовали список людей, занимавшихся профилактикой и борьбой с новым типом коронавируса. В документе есть и имя врача Ли Вэньляна, который был обвинён в распространении ложной информации после попытки предупредить население об эпидемии.

Как уточняет CNN, ссылаясь на Национальную комиссию здравоохранения Китая, список содержит 506 имён.

Вэньлян был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии. Доктор 30 декабря написал коллегам в соцсети, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Его сообщение быстро распространилось, тогда Ли и ещё семерых врачей вызвали в полицию. Им вынесли серьёзное предупреждение за нагнетание паники, поскольку первоначально власти пытались скрыть информацию о вспышке болезни. Через некоторое время у самого 34-летнего медика начались лихорадка и кашель, ему диагностировали коронавирус COVID-19. Организм заболевшего не справился с осложнениями, и Вэньлян скончался, писал NEWS.ru.