Власти КНР обнародовали список людей, занимавшихся профилактикой и борьбой с новым типом коронавируса. В документе есть и имя врача Ли Вэньляна, который был обвинён в распространении ложной информации после попытки предупредить население об эпидемии.
Как
Вэньлян был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии. Доктор 30 декабря написал коллегам в соцсети, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Его сообщение быстро распространилось, тогда Ли и ещё семерых врачей вызвали в полицию. Им вынесли серьёзное предупреждение за нагнетание паники, поскольку первоначально власти пытались скрыть информацию о вспышке болезни. Через некоторое время у самого 34-летнего медика начались лихорадка и кашель, ему диагностировали коронавирус COVID-19. Организм заболевшего не справился с осложнениями, и Вэньлян скончался, писал NEWS.ru.
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