Министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми, которого некоторые эксперты называют вероятным будущим премьером страны, стал отцом. Супруга 38-летнего политика, 42-летняя телеведущая Кристель Такигава родила сына.
Я рад, что стал свидетелем появления ребёнка на свет. Мать и малыш чувствуют себя хорошо, и это самое главное. Такое облегчение! — заявил Коидзуми на пресс-конференции.
Ранее министр привлёк к себе внимание тем, что рассказал о намерении взять отпуск по уходу за ребёнком. Мужчина решил провести с новорождённым две недели. По словам Коидзуми, при устройстве на работу 80% мужчин заявляют, что в будущем хотели бы уйти в декрет, однако берут отпуск по уходу за детьми лишь 6% из них. Один из самых молодых и популярных политиков Страны восходящего солнца хочет стать ролевой моделью для отцов, работающих государстве, писал NEWS.ru.