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Китай высоко оценил вклад Дмитрия Медведева в развитие российско-китайских отношений и надеется, что на новой должности он также будет помогать содействию двух стран.

Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя отставку кабмина России. Являясь руководителем России на протяжении многих лет, господин Медведев играл активную роль в развитии российско-китайских отношений,...