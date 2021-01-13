Снег выпал в тропическом Лаосе

https://static.news.ru/photo/31e7d43a-55bd-11eb-b656-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Впервые за много лет в тропическом Лаосе выпал снег, рассказали в администрации провинции Сиенгкхуанг на севере страны, где 11–13 января прошли снегопады.

Приезжайте к нам в Сиенгкхуанг, попробуйте настоящей зимы, — передаёт РИА Новости.

Администрация региона обращается только к внутренним туристам, так как въезд иностранцев в Лаосе сейчас запрещён.

По данным местного метеорологического центра, в провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и Луангпрабанг температура ночью опускается до минус 1–3 градусов, а днём не поднимается выше плюс 4–7 градусов. В последний раз снег появлялся в Лаосе в 2016 году, но только на вершинах гор.

Настоящий снег, как в России! Всё покрыто снегом, сугробы даже есть. Такого ни я не помню, ни мои родители, ни мой дед, который живёт в Сиенгкхуанге, — рассказал журналистам живущий в Лаосе бизнесмен, который много раз бывал в России.

По его словам, иней и лёд на этой территории всегда были нормой, но снега не было. Большинство местных жителей не умеют водить машину в такую погоду, и люди отказываются от поездок.

Кроме того, за последние дни несколько человек отморозили ноги, так как они привыкли носить куртки и кофты, но не тёплую обувь.

Как писал NEWS.ru, ранее самая низкая температура за последние 76 лет (ниже −10 градусов) была зафиксирована в Мадриде в ночь на 12 января. В пригородах Мадрида было ещё холоднее. В Алькале-де-Энарес термометры показывали минус 13,8 градуса, в Арганде-дель-Рей — минус 15,6 градуса.