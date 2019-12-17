Во время Второй мировой японские солдаты, многие из которых попадали в плен сразу к трём мощным державам, — СССР, США и Китаю — больше всего боялись оказаться в СССР. Их самым большим страхом были русские медсёстры.
Попасть в плен к китайцам считалось большим везением. Там японцам не причиняли вреда и даже берегли, а по окончании войны вообще отправили домой. В США всё было гораздо хуже. Помимо каторжной работы, пленные терпели различные унижения и издевательства, не получали пищу и медпомощь. Но самое страшное, что могло случиться с японским солдатом, — попадание в Сибирь. В лагерях они буквально толпами умирали от холода и голода,
Интересно, что единственной надеждой на «спасение» была болезнь (пленных было легче отправить домой, чем лечить. — NEWS.ru). Заболеть мечтали все, но болен человек или нет, решали обычные медсёстры. Поэтому японцы «боялись русских женщин в белых халатах как огня» — в их руках были их судьбы, рассказывает автор статьи.
Председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил о том, что страна должна требовать от России весь Курильский архипелаг, писал ранее NEWS.ru.
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