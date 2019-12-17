https://static.news.ru/photo/2e330416-20e1-11ea-bf31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время Второй мировой японские солдаты, многие из которых попадали в плен сразу к трём мощным державам, — СССР, США и Китаю — больше всего боялись оказаться в СССР. Их самым большим страхом были русские медсёстры.

Попасть в плен к китайцам считалось большим везением. Там японцам не причиняли вреда и даже берегли, а по окончании войны вообще отправили домой. В США всё было гораздо хуже. Помимо каторжной работы, пленные терпели различные унижения и издевательства, не получали пищу и медпомощь. Но самое страшное, что могло случиться с японским солдатом, — попадание в Сибирь. В лагерях они буквально толпами умирали от холода и голода, пишет издание Sohu.

Интересно, что единственной надеждой на «спасение» была болезнь (пленных было легче отправить домой, чем лечить. — NEWS.ru). Заболеть мечтали все, но болен человек или нет, решали обычные медсёстры. Поэтому японцы «боялись русских женщин в белых халатах как огня» — в их руках были их судьбы, рассказывает автор статьи.

Председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил о том, что страна должна требовать от России весь Курильский архипелаг, писал ранее NEWS.ru.