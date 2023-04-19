СМИ выяснили мотивы покушения на японского премьера Кисиду Kyodo: совершивший покушение на премьера Японии Кисиду испытывал личную ненависть

Фото: Yoshikazu Tsuno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Безработный 24-летний Рюдзи Кимура, пытавшийся совершить покушение на премьер-министра Японии Фумио Кисиду, в социальных сетях выражал личную ненависть к главе правительства. В частности, он обвинял премьера в принадлежности к привилегированной семье наследных политиков. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные следствия.

По мнению Кимуры, передача депутатских мандатов по наследству не позволяет заниматься политикой простым гражданам. В частности, самому подозреваемому было отказано в регистрации на выборах в верхнюю палату парламента, так как он не достиг установленного для этого возраста 30 лет и не смог внести залог в размере 3 млн иен (около $22 тысяч или порядка 1,8 млн рублей). В результате Кимура подал в суд, но его иск отклонили.

Япония — это деспотическое государство с демократическим обличьем, где просто проводится голосование, — написал молодой человек в своих социальных сетях 11 апреля.

Нападение на премьер-министра произошло 15 апреля в рыболовном порту Сайгасаки в Вакаяме. Кимура бросил в сторону Кисиды самодельную бомбу. Нападавшего задержали. В результате происшествия легкие повреждения получили два человека. Фумио Кисида не пострадал. Во время ареста у Кимуры нашли еще одну самодельную бомбу.

Позднее Кисида выступил перед жителями города Вакаяма на железнодорожной станции и принес им извинения за доставленные неудобства из-за взрыва. Он подчеркнул, что страна проходит через важный этап местных выборов, поэтому важно обеспечить совместную работу всех людей, вовлеченных в избирательный процесс.

Дед и отец Фумио Кисиды являлись депутатами японского парламента, прадед занимал пост мэра Хиросимы, а в числе родственников есть губернатор префектуры Хиросима, министр и один из бывших председателей правительства страны.