СМИ: ВВС Израиля наносят удары по объектам в секторе Газа

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВВС Израиля проводят воздушные удары по целям, расположенным на территории сектора Газа, сообщил Telegram-канал Readovka. На видеозаписях можно наблюдать боевую авиацию при атаке объектов, принадлежащих палестинским группировкам.

Кроме того, по данным СМИ, в северную часть региона в данный момент входит тяжелая военная техника израильских вооруженных сил (ЦАХАЛ). Официальное подтверждение этой информации пока отсутствует.

Израиль и Палестина открыли огонь по территориям друг друга вечером 7 октября после того, как Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии страны заявили, что радикалы запустили более трех тысяч ракет. Жертвами конфликта стали приблизительно 100 человек, около 900 получили ранения. В Минздраве Израиля уточнили, что погибли 232 палестинца, еще 1,5 тысячи человек пострадали.

Ближе к ночи израильская пресса сообщила, что ЦАХАЛ вернул контроль над большей частью поселений у южной границы сектора Газа. Военнослужащим удалось восстановить порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.

Глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвали прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Дипломаты выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации.