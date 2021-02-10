СМИ: во время учений войск США в Японии начался пожар

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Пожар начался на территории военного полигона Сил самообороны Японии в центральной префектуре Яманаси. Там проходят учения американских морпехов. Подразделения войск США дислоцированы в этом же регионе.

По данным местных СМИ, экстренные службы пытаются ликвидировать возгорание. Эксперты устанавливают причину ЧП. На объекте 4 и 6 февраля 2021 года также фиксировались подобные инциденты во время манёвров ВС США с участием 155-мм гаубиц из-за воспламенения сухой травы, передаёт портал Kyodo.

Накануне посольство РФ в Вашингтоне призвало военных моряков США не искать врагов в акватории Чёрного моря, придумывая предлоги для увеличения присутствия в этом регионе. Российские дипломаты в официальном аккаунте в Twitter ретвитнули сообщение Шестого флота ВМС США о совместных с Турцией учениях, прошедших с участием американских эсминцев и разведывательных самолётов P-8A.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Североатлантический альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалём. Он пояснил, что речь идёт об усилении российского флота после нелегальной аннексии Крыма.