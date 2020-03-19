https://static.news.ru/photo/9d5755ea-69de-11ea-a3ee-fa163e6e4271_660.jpg Си Цзиньпин Фото: © Kremlin Pool/Global Look Press

Китайские власти скоректировали статистику по коронавирусу в Ухани перед визитом главы КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил журналистам медик из Ухани.

По его словам, некоторые пациенты были выпущены из карантина раньше необходимого времени, часть тестов была отложена.

Медик утверждает, что правительственной статистике «нельзя доверять», — заявили журналисты Kyodo, которые общались с мужчиной.

Си Цзиньпин приехал с визитом в город Ухань 10 марта. Он заявил, что позитивные результаты в провинции Хубэй были достигнуты благодаря огромным усилиеям медиков.

19 марта китайские власти заявили, что в Ухани не зарегистрировано ни одного нового случая заражения СOVID-19.

Министр науки и технологий Китая Чжан Синьминь сказал, что против коронавирусной инфекции эффективно использовать препарат «Фавипиравир». Он используется для лечения новых штаммов гриппа. Министр подчеркнул, что препарат продемонстрировал свою эффективность при лечении COVID-19 с участием более 340 пациентов.

NEWS.ru писал, что в Испании коронавирусом заразились более 17 тысяч человек. За сутки скончались 160 человек.